話題：父親節前男士美容用品暢銷

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【共同社6月16日電】作為父親節禮物的男士美容用品日益受到歡迎。原因是人們在網絡會議時在電腦屏幕上看到自己形象的機會增多，在新冠疫情下市場規模也有所擴大。隨著防疫措施的放寬，摘下口罩的機會越來越多，人們對於美容的關注度也進一步提升，百貨商店欲抓住這一商機大力促銷。 為迎接18日的父親節，西武池袋總店把男士美容用品櫃檯面積較去年擴大了近20%。沐浴露和護手霜人氣頗高，銷售額較去年增加逾10%。相關負責人表示：“見面機會的增加催生了新的需求，即使物價上漲也有很多人願意掏錢。” 大丸神戶店整個6月在資生堂美容沙龍提供男士理髮和修眉配套服務，價格為7260日元（約合人民幣336元）起。負責人表示“作為父親節的禮物，歡迎男士們與家人一同光顧”。 據市場調研公司富士經濟預計，化妝水、身體乳等“男士化妝品”市場2023年將比上年增長2.2%至1618億日元（約合人民幣82億元）。據悉該市場此前主要以年輕人為主擴大，但近來中老年人的美容意識也在提升。 小田急百貨店新宿店2022年10月在美容用品區半數以上的品牌推出了男士也適用的產品，結果2022年10月至2023年5月面向五十多歲男性的美容用品銷售額較上年同期增加了70%左右。 資生堂的男士用品主打化妝水、潔面泡沫等護膚品，公關負責人期待地表示“希望男士們也能養成護膚的習慣並使用化妝品”。（完）