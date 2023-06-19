日產將發售設計靈感來自賓館內裝的露營車

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【共同社6月19日電】日產汽車公司2023年度將發售靈感來自賓館內部裝潢的露營車“CARAVAN MYROOM”。該車配備了床、沙發和桌子，除了面向戶外運動，也可滿足在車內遠程辦公等新需求。 去年在千葉縣舉行的車展上，日產展示了概念車，結果許多人希望該車上市銷售，因而決定發售。概念車以日產商用麵包車“CARAVAN”為基礎，內裝採用木紋基調，床可以收入車壁，還配有書架。 對於賓館內裝和戶外這種似乎不可思議的組合，日產負責人介紹稱：“如同身處房間內的放鬆空間，同時能享受自然的開放感。不僅面向真正的露營，而且也滿足想要輕鬆享受戶外活動的人群的需求。”該車還設想用於遠程辦公，提供有別於居家辦公的“居車辦公”新生活方式。價格和發售日將在今後公佈。 受新冠疫情影響，面向戶外的汽車需求高漲。據日本RV協會介紹，包括麵包車在內的露營車2022年的國內銷售額達到了創新高的762億日元（約合人民幣38億元），過去十年裡翻了一番多。（完）