焦點：各地期待訪日遊客回歸 人手短缺成課題

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【共同社6月19日電】如今正從新冠疫情逐漸恢復日常生活，日本旅遊地對於再度加快接納訪日遊客的期待升溫。今後預計中國遊客也將恢復，政府設定了到2025年使訪日遊客數超過疫情前水平（2019年為3188萬人）的目標。然而，第一線出現嚴重的人手短缺，如何維持服務成為課題。 大分縣由布市的湯平溫泉旅館“山城屋”約20年前開始致力於吸引訪日遊客。這是一家家庭經營的小旅館，有6間客房。但在疫情前，訪日遊客約佔住客的80%。該旅館官網推出了多語種頁面，並且多次在海外旅行雜誌上宣傳。其服務也有不錯的口碑，在美國旅遊點評網站“貓途鷹”（TripAdvisor）上一直排名靠前。 然而，疫情使得情況突變，訪日遊客不再到訪。為了開闢新局面，他們開始了一些新業務，比如將味噌製成商品售賣、推出不住宿的溫泉浴項目等。旅館老闆娘二宮博美（55歲）回顧道：“讓此前不知道山城屋的人也了解了我們。” 客流已恢復到疫情前水平，5月長假幾乎全部客房住滿。亞洲和歐美等遊客也開始回流。二宮幹勁十足地說：“想以款待之心相迎，讓他們想著以後還要再來。” 日本觀光廳的住宿旅行統計調查結果顯示，酒店和旅館的客房入住率呈上升趨勢。2020年5月住宿設施的整體入住率跌至13.2％，但自今年2月以來維持在五成至六成區間。 愛媛縣松山市的道後溫泉客流也在回升，但人手短缺成為課題。溫泉街中擁有最大規模客房數的道後王子酒店因缺少廚師和服務員等，不...