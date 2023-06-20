早川書房社長獲頒倫敦書展終身成就獎

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【共同社倫敦6月20日電】全球最大規模圖書展會“倫敦書展”19日在倫敦舉行“國際終身成就獎”頒獎儀式。該獎表彰為全球出版界留下重要功績的編輯等。獲得該獎的日本出版商早川書房社長早川浩（81歲）當天獲頒紀念牌，這是日本人首次獲此殊榮。 早川因多年來向日本讀者介紹英國作家、諾貝爾文學獎得主石黑一雄和阿加莎・克里斯蒂等人的海外文學作品而得到肯定。他表達抱負稱：“這歸功於老編輯和營銷人員、年輕人的努力。今後仍將以‘獨一無二’為宗旨開展長久的出版活動。” 在頒獎儀式上，與早川一家有交往的石黑擔任主持人。生於長崎市的石黑對早川書房的貢獻和日本讀者表示感謝。他說：“2021年原本打算訪問東京和長崎，但受新冠疫情影響取消了。日本是特別的國度，想盡快去。”他就接下來的作品表示“很忙，還沒有時間著手”。 國際終身成就獎2004年設定，早川是2022年的得主。頒獎儀式在往年4月舉行的倫敦書展現場舉行，此次由於疫情推遲。（完）