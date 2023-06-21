巴黎一博物館展示宮崎駿電影《幽靈公主》掛毯

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【共同社巴黎6月21日電】體現日本宮崎駿導演的動畫電影《幽靈公主》一個場景的大型掛毯作品將在巴黎凱·布朗利博物館首次對外展示，19日舉行了預覽會。該掛毯是在掛毯製作入選聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產的法國中部奧布松織成。 奧布松國際掛毯中心與吉卜力工作室簽署協議，計劃製作5幅宮崎的作品，其中第一幅於2022年完成。此次的掛毯高5米、寬4.6米，完美再現了森林場景。20日到8月27日在該博物館入口大廳展示。 該博物館的文化開發部長稱讚這幅美麗的掛毯“能令人心靜”，稱展出的意義是“向世間展示工匠的高超技術、向大師宮崎導演表達敬意”。 配合該展示，博物館把今年夏季在庭園舉行的活動主題定為日本，計劃上映宮崎的電影並介紹俳句等。 奧布松總計已完成4幅作品，其他還有《千與千尋》一個場景、《哈爾的移動城堡》兩個場景。最後一幅《風之谷》計劃明年下半年完成。《哈爾的移動城堡》掛毯計劃2024年夏季在日本廣島縣展出。（完）