富士山登山季預定火爆 須避免連夜登山

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【共同社6月21日電】隨著富士山登山季的臨近，周邊的地方政府等呼籲人們避免夜間不睡覺一口氣登頂的“彈丸登山”。由於今年是新冠疫情行動限制放寬後的首次開山，山間小屋幾乎都已預訂一空。預訂不到的人可能會連夜強行登山，令人感到十分擔憂。 開山時間預計為7月1日～9月10日。一處山間小屋從5月上旬起預約住宿的電話就響個不停，網上預訂也被擠爆，甚至導致服務器癱瘓。出於防疫需要，住宿人數限制在疫情前的6～7成，據悉已幾乎全部訂滿。 彈丸登山大多是連夜登頂，短時間內爬高山容易導致高原反應，還可能打滑失足。今年是富士山列入世界文化遺產名錄10週年，預計將有大量國內外遊客前來觀賞日出。人們在山頂附近滯留還可能出現低體溫症。 由山間小屋經營者組成的“富士山吉田口旅館協會”會長中村修表示：“很多人都想來登山讓人高興，可一旦出事故就什麼都沒有了。登山請勿勉強。”山梨縣警方也提醒稱：“富士山並非旅遊途中可隨意攀登的山。請仔細準備、有計劃地登山。”（完）