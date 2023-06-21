5月訪日外國人逾189萬 恢復至疫情前近7成

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【共同社6月21日電】日本國家旅遊局21日公佈的估算數據顯示，5月的訪日外國人為189.89萬人，恢復至新冠疫情前2019年5月的68.5%。恢復率超過4月的66.6%，創疫情後新高。 5月被認為是賞花季後的淡季，來自韓國、新加坡和加拿大等地的遊客較4月增長帶動整體向好。與去年5月相比，達到12.9倍。 除去仍未解禁赴日團隊游而大幅下降的中國大陸，訪日外國人為176.45萬人，已恢復至2019年同期的87.5%。 從主要的國家和地區來看，最多的韓國為51.57萬人，之後依次為台灣30.33萬人、美國18.34萬人、香港15.44萬人。 中國大陸排在香港之後，為13.44萬人。較2019年5月銳減82.2%，但較今年4月增加24.1%。這可能是由於日本在4月29日結束邊境口岸的新冠對策以及航班有所增加。 另一方面，5月出境的日本人為67.57萬人，是去年同期的5.0倍，較2019年同期減少53.0%。在觀光廳和日本旅行業協會鼓勵積極出國旅遊的情況下，較4月增加了約11.6萬人。（完）