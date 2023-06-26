獨家：“仁德陵”最新測量估算全長或為513米

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【共同社6月26日電】26日獲悉，關於日本宮內廳作為仁德天皇陵管理的國內最大前方後圓墳“大山古墳”（位於大阪府堺市，5世紀中期前後），該廳時隔約100年再次詳細測量了墳丘整體並製圖，推定了古墳建成當時的形貌。估算結果顯示，全長可能比原來的486米要長30米左右，或為513.3米。 墳丘部分因後來崩塌等緣故而改變了形狀。負責人表示“希望將成果用於墳丘的保護”，不過“此次結果只是推定，並不是通過挖掘確定的數字”，正式的全長不變。 2021年度對墳丘整體實施地面激光測量，收集高精度數據製成了新的測量圖。在此基礎上考慮建造時被稱為“南朝尺”（1尺為25厘米）的尺度，算出墳丘各部位的寬、長、高等的比例並嘗試還原。因樹木倒下等而從地裡露出的陶器的位置信息也被用作參考。 結果顯示，全長為513.3米，前方部分的最大寬度為342.75米，後圓部分的直徑約為284米。墳丘為3層結構，除墳頂部分外，還有2個被稱為“露台”的平坦面。 如今參拜位置附近的前方部分前面等處保留了建造時的樣子。另一方面，後圓部分由寬度較窄的露台環繞，呈現4層結構，但宮內廳認為是後世的計劃性修改。修改原因不明。 1926～1927年，當時的宮內省和帝室林野局對古墳整體進行測量和製圖，成為了全長的依據。2012年，大阪府和堺市等組成的“百舌鳥及古市古墳群世界文化遺產登錄推進總部會議”（當時）進行了航空激光測量。該墳丘禁止普通人進入...