福井縣三方五湖率先啟用可再生能源遊覽船

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【共同社6月29日電】在福井縣著名景點三方五湖，4月開始運營可再生能源遊覽船，使用太陽能充電電池來提供動力。據當地美濱町介紹，這種遊覽船在日本屬於首創。相關人士表示“這是與自然共生的創造未來之船”，希望以此來搞活當地。 三方五湖是跨越美濱町與若狹町的5個湖泊的總稱，每個湖泊的水質與水深不同，以水面藍色各異的罕見景色而聞名。各種各樣的魚類在湖中棲息，還有野鳥飛至，因此被列入保護國際重要濕地的《拉姆薩公約》。 作為觀光的起爆劑而新啟用的遊覽船全長18米。船隻的後方安裝了可用於7～8輛普通純電動汽車（EV）的鋰離子電池。岸邊的乘船處“美濱町湖泊中心”設置了太陽能面板，電池充電後就像EV一樣驅動馬達，讓遊覽船行駛起來。 巡遊久久子湖與水月湖之間8.8公里的路線需要約50分鐘。與使用柴油發動機等的普通船隻相比，新遊覽船的噪音與振動小，能夠安靜地觀察野鳥與自然。該船不排放二氧化碳，對環境友好。導遊使用船內顯示器介紹引以為豪的該船特色。 遊覽船每天有5個班次，初中生以上票價為1980日元（約合人民幣100元），小學生為990日元，學齡前兒童免費。負責運營的“三方五湖DMO”（美濱町）的田上紀子（52歲）表示：“希望大家欣賞當地珍視的景色，度過恢復活力的時光。”（完）