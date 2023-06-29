日本30個道縣7月以後仍實施旅遊補貼

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【共同社6月29日電】日本觀光廳28日透露，有關每人每晚最多補貼7000日元（約合人民幣350元）的全國旅遊支援項目，30個道縣計劃7月以後繼續實施。這一數字也包含結束補貼個人游但7月以後仍補貼團隊游的地區。據悉，千葉、京都、大阪等17個都府縣的個人和團體游均將在6月結束。 有關個人游，青森、宮城、栃木、長崎、鹿兒島等很多地區補貼將持續至7月21日住宿部分。這可能是為了刺激學校暑假前時段的需求。持續最長的是石川和佐賀，對象時間到11月30日為止（佐賀不含旺季7月22日至8月31日）。福岡到10月21日為止（不含7月1日至8月17日）。 觀光廳要求各都道府縣將分配到的預算中的2成用於比個人游恢復更慢的團隊游。秋田、神奈川、靜岡等地對個人游部分的補貼到6月底結束，但團隊游7月以後仍適用。 支援內容與1月恢復該項目時一樣。用完預算的地區將結束補貼，因此根據情況，可能會較此次公佈的時間進一步延長或是中途結束。（完）