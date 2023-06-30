日本5月國內住宿人數基本回升至疫情前水平

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【共同社6月30日電】日本觀光廳30日公佈的5月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，入住國內賓館和旅館的日本人與外國人較上年同期增長36.2%，累計達5012萬人次。與新冠疫情爆發前的2019年同期相比下滑2.5%，幾乎持平。這是繼今年3月（5068萬人次）之後，第2次在2020年以後突破了5000萬人次。 其中，日本人為4115萬人次，與2019年5月相比下滑1.3%。外國人為897萬人次，減少7.8%。長假期間的國內出遊動向活躍，再加上日本政府4月29日結束了應對新冠的邊境口岸措施，因此總體上來看，堅挺走勢持續。 觀光廳還公佈了4月的第二次速報。把第一次速報中的外籍住宿者為1038萬人次，修正為952萬人次。包括日本人在內，4月的住宿者合計為4554萬人次，較上年同期增長39.0%，與2019年同期相比減少10.2%。除秋田、三重、山口和宮崎外，其餘43個都道府縣均呈現同比增長。 旅館和賓館等的5月客房入住率為56.5%，較上年同期上升11.5個百分點，與2019年同期相比下滑6.7個百分點。 此次還公佈了2022年全年住宿者的確定值。2月的初值為全國4.5397億人次，此次修正為4.5046億人次。（完）