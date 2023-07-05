長野純米吟釀酒獲國際酒類挑戰賽大獎

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【共同社倫敦7月5日電】“國際葡萄酒挑戰賽”（IWC）日本酒單元最佳獎“冠軍清酒”4日在倫敦揭曉，湯川酒造店公司（長野縣木祖村）的“十六代九郎右衛門 純米吟釀 美山錦”獲獎。 這是長野縣的酒2021年以來第二次獲此殊榮。該酒使用當地培育的酒米“美山錦”，主辦方稱讚其“特點是有清爽的酸味，口感柔和，最適合搭配菜餚。” 出席頒獎儀式的湯川酒造店釀酒師湯川慎一（56歲）興奮地表示“只感覺很驚訝”，並滿面笑容地稱公佈時英國搖滾樂隊“皇后”的熱門歌曲《我們是冠軍》“在腦海中反復回放。”他期待地表示：“希望這成為長野的酒在世界上展翅高飛的契機。” 釀酒廠在地震中完全被破壞、在新場地恢復釀酒的新澤釀造店（宮城縣大崎市）連續兩年被評為年度最佳酒廠。該酒廠女釀酒師渡部七海（27歲）笑著說，“希望能為宮城出一份力。” 據主辦方介紹，IWC日本酒單元競賽今年是第17屆，國內外432家釀酒商的1601個品牌參與角逐，共分本釀造酒、純米吟釀、大吟釀、等9個門類，從評審選出的各門類最佳品牌中決出冠軍。（完）