調查顯示半數日本人對出境游感到不安

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【共同社7月11日電】日本調查公司INTAGE（東京）11日公佈的暑假意識調查結果顯示，半數受訪者對出境游“感到不安”。2.0%的受訪者今夏有赴海外旅行的計劃。雖高於去年夏天的0.8%，但即使是在新冠病毒的法律定位降為“5類”後，對出境游態度謹慎者似乎依然眾多。 該公司於6月26至28日對全國15至79歲人群開展了網絡調查，共得到2513人的回答。 關於出境游，有27.7%的受訪者稱“感到不安”，23.2%稱“略感不安”。9.5%稱“沒有不安”，11.1%稱“不太感到不安”。 對於計劃赴海外或在國內旅行的933人，詢問若疫情再次蔓延是否考慮取消或改變行程等，有37.6%表示“會考慮”。該公司負責人指出：“新增感染者全國範圍在增加，或許有一定的警惕感。” 此外，為今年暑假準備的預算平均額為60146日元（約合人民幣3080元），較上年增加19.6%。預算增加的理由（自由記述）包括“新冠下調至5類，不再有心理上的限制”、“已經憋了3年沒有旅行”等。另一方面，也有提到物價上漲因素的受訪者，比如“汽油價格上漲等不得不增加預算”。（完）