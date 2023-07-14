宮崎駿新片《你想活出怎樣的人生》上映

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【共同社7月14日電】日本導演宮崎駿時隔10年的長篇動畫電影新作《你想活出怎樣的人生》14日上映。該片僅在去年年底公佈過一張看起來畫了鳥頭的電影海報。在幾乎沒有事先宣傳的情況下突然上映，反而受到了粉絲們的高度關注。 影片的背景為戰時的日本，主人公是一名在火災中失去母親的少年。父親的再婚對象失蹤，尋人過程中，少年在蒼鷺的指引下誤入神秘世界。演員山時聰真、菅田將暉、木村拓哉和歌手AIMYON等人為該片配音。 片名取自讓宮崎駿深受感動的吉野源三郎的同名小說，在影片中也是主人公閱讀的書。該片還可能受到了海外兒童書籍的啟發。片長為124分鐘。 在東京都新宿區的電影院入口，開場前已有數十人排隊等候。家住東京的電影導演KAMADA TOMOYUKI在開始工作前來到影院，說“想要最早觀影”。東京都三鷹市的女性公司職員（33歲）感嘆開頭部分的火災畫面說：“當今時代手繪動畫還能達到這種程度，不愧是吉卜力！” 宮崎駿在2013年的《起風了》上映後，曾宣佈不再製作長篇動畫，但之後又回心轉意。此次他並未像之前一樣與電視台等成立製作委員會，而是花更多時間由吉卜力工作室獨立完成。（完）