新加坡護照免簽國家及地區數全球居首 日本跌至第三

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【共同社華盛頓7月19日電】關於憑護照無需簽證即可前往的國家及地區數量，根據Henley&Partners諮詢公司18日發佈的2023年最新版排行榜，此前蟬聯榜首的日本跌至第三，新加坡躍居第一。 日本從2018年起一直位居榜首。然而此次可免簽前往的國家及地區降至189個，與韓國、法國等其他6個國家並列第三。 排名第一的新加坡可免簽前往的國家及地區為192個。德國、意大利和西班牙以190個並列第二。排名墊底的是阿富汗，僅27個。 可前往的國家及地區平均數在開始排名統計的2006年為58個，現已達到近乎翻番的109個。該公司對此表示歡迎稱“旅行的自由度有所提升”，但同時也指出排名靠前和靠後的國家之間“圍繞出行的差距前所未有地擴大”。 該公司以199個國家及地區的護照為對象，調查持有者前往227個作為候選目的地的國家及地區時能否在事先未獲逗留許可的情況下以免簽或落地簽等方式入境。排行榜在國際航空運輸協會（IATA）數據的基礎上加入了獨立調查結果。（完）