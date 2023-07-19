上半年訪日外國人累計逾千萬 為疫情來首次

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【共同社7月19日電】日本國家旅遊局19日公佈的估算數據顯示，6月的訪日外國人為207.33萬人。1至6月（上半年）累計1071.2萬人，經新冠疫情造成的驟減後，4年來首次突破一千萬，呈現全年超過2000萬人的走勢。單月超過200萬人也是2020年1月以來首次，迎來了重振“觀光立國”的關鍵節點。 上半年累計人數較疫情前的2019年同期減少35.6%，是去年的21.1倍。按主要國家和地區來看，來自韓國的為312.85萬人（較2019年同期減少19.0%），人數最多。中國大陸排在第五，為59.46萬人（減少86.9%）。中國政府仍然限制赴日團隊游，人數持續低迷。 排在第二位的是台灣的177.06萬人（減少28.6%），其次是美國的97.22萬人（增加11.1%）和香港的90.97萬人（減少17.1%）。 去年10月日本政府大幅放寬了邊境口岸防疫措施後，除中國大陸以外的整體遊客順利恢復。日元貶值和國際航班恢復也有所貢獻。 若除去中國大陸來計算，則今年上半年累計數據與迄今創下訪日外國人最多紀錄的2019年（全年3188萬人）相比，是其同期的83.6%。美國、越南（增加18.9%）和新加坡（增加18.0%）等，超過了2019年同期。增加部分可謂填補了中國大陸遊客的低迷。 此外，觀光廳公佈了4至6月訪日遊客消費額（初值）為1.2052萬億日元（約合人民幣620億元）。與1至3月初值合計後，上半...