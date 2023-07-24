話題：“丸武產業”因大谷翔平戴武士頭盔受到關注

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【共同社7月24日電】日本鹿兒島縣薩摩川內市的甲胄廠商“丸武產業”近日受到了關注。效力於美國職業棒球大聯盟天使隊的大谷翔平擊出本壘打後，隊友為他戴上武士頭盔一同慶祝，使用的便是這家廠商製作的頭盔。丸武產業經受時代的浪潮，如今已傳到了第三代社長田之上智隆（43歲）手中。他充滿信心地表示，“將繼續守護日本的傳統文化。” 丸武產業是智隆的祖父田之上忍於1958年設立的，最初是一家魚竿製造商。雖然有一段時期竹製魚竿占到市場份額的八成左右，但隨著玻璃纖維竿的出現，銷售額下滑。據悉上世紀七十年代前後，公司負債約4億日元（約合人民幣2030萬元）。 當時田之上忍的興趣是收集武具，自己購買、修理和裝飾。前來魚竿店的顧客看到修好的鎧甲提出“想購買”。 當時的電影和電視劇等使用幾百年前的真甲胄，日漸老化。尺寸也與現代人不匹配。 田之上忍看到了這一需求的商機，1973年轉行。公司經過實現業務規模擴大的父親賢一，於2019年傳到第三代智隆的手中。根據客戶的要求，可對頭盔和鎧甲的材質、重量等進行自由調整。此外公司還製作角度磨圓等考慮到安全性的武具。 然而，製作的甲胄等十分耐用，很少出現因破損等而重新購買的情況。加之受新冠疫情影響，近年來銷售額大幅縮水。公司經營陷入困境。 不過，在橫濱的零售店“武士商店”將“丸武產業”製作的頭盔贈送給天使隊後，前往公司內部設施的參觀人數增多，銷售額增加了四成。（完）