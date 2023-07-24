大阪舉行“女子抬神轎”活動為天神祭預熱

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【共同社7月24日電】在大阪天神祭前夕，僅由女性抬神轎的活動23日在大阪市北區舉行。“女子抬神轎”活動從1981年開始舉辦，今年是第40次，也是自新冠疫情蔓延前的2019年之後恢復舉辦。 當天，80名女性身穿日式號衣，抬著兩座神轎，在天神橋筋商店街等地一邊喊著號子，一邊緩步行進。場面十分熱鬧。 抬神轎的女性是從186名應徵者中，經過面試審查等甄選敲定的。年齡在15～33歲，共有80人。1座神轎重約200公斤，20人一班輪換抬轎子，緩緩前行了約4公里。 在神轎出發的JR天滿站前的路上，圍觀人群眾多。大大小小的紅色扇子隨著號子搖動，神轎的裝飾品也隨著搖擺叮噹作響給人帶來涼意。當女性們爽朗並充滿活力的聲音響起，一些圍觀者拍手呼應。 執行委員會的阪和則（42歲）期待稱：“希望這次活動不僅給商店街，還能給整個地區帶來活力。”在大阪府內高中上學的三浦結夏（17歲）笑著說：“太棒了。這是我第一次參加，很有趣。”（完）