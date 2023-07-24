日本知名作家森村誠一去世 曾揭露731部隊罪行

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【共同社7月24日電】日本知名作家森村誠一24日清晨4點37分，因肺炎在東京一家醫院去世，享年90歲。其暢銷小說《人性的證明》曾被改編為電影，並著有紀實作品《惡魔的飽食》。 森村是埼玉縣人，從青山學院大學畢業後，一邊在大阪和東京的飯店工作，一邊創作小說。1969年憑藉《高層的死角》獲得江戶川亂步獎，正式步入作家行列。1973年憑藉《腐蝕的結構》獲得日本推理作家協會獎，鞏固了自身地位。 以東京一家飯店發生的殺人事件為題材描繪人與人之間關係的代表作《人性的證明》在1976年出版，次年被改編為電影。1977年出版的《野性的證明》改編為電影時，由高倉健、藥師丸博子聯袂出演，大獲成功。電影與小說相互成就，使森村一躍成為人氣作家。 除了社會派推理小說受到高度肯定外，森村也撰寫歷史小說等。通過日軍731部隊揭露細菌武器等戰爭陰暗面的紀實作品《惡魔的飽食》也引發了熱議。其反對戰爭和擁護憲法的強烈意識為人們所熟知。（完）