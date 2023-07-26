獨家：國際體育賽事9個大項仍禁止俄方參賽

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【共同社巴黎7月26日電】25日從共同社的調查獲悉，受長期持續的俄烏衝突影響，在巴黎奧運的32個大項中，不僅是田徑，而且以足球和籃球等團體項目為主的國際單項體育聯合會（IF）的9個競技團體目前仍然禁止俄羅斯參加國際大賽。26日距離巴黎奧運會開幕還有1年。鑑於國際奧運會（IOC）3月提出的建議，有20個以上的團體允許或者正在討論俄羅斯重返賽場，各團體之間分歧明顯。 對於俄羅斯重返，歐洲各國政府湧現批評意見，烏克蘭政府也表示反對，表態稱抵制有俄選手參加的巴黎奧運會預選賽。IOC尚未就俄羅斯以及支援俄方進攻的白俄羅斯選手能否參加巴黎奧運做出決定，被要求自行判斷的各競技團體也顯露出嚴重混亂的局面。 去年2月俄烏衝突爆發後，IOC建議各個IF把俄白兩國選手排除出國際大賽，但今年1月轉變方針，3月還向IF出示了僅限“中立”選手以個人資格參賽等條件，敦促允許重返賽場。世界田聯主席塞巴斯蒂安･科（英國）強調“在烏克蘭見到的死亡和破壞讓我的意志更加堅定”，決定繼續禁止。指出“具有話語權的歐洲國家反對重返。對‘中立’做出判斷也很難”（IF相關人士語）的馬術以及衝浪繼續禁止參賽。此外，國際足聯只禁止俄羅斯選手參賽，白俄羅斯並非禁令對象。 另一方面，對於IOC以“所有選手都不應該被以國籍為由而參賽受阻”這一允許俄方參賽的方針，柔道、跆拳道、擊劍等對戰型項目表示支持。5月的柔道世錦賽上，俄羅斯選手以中立身份...