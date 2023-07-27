詳訊：江宏傑在東京開記者會 要求福原愛歸還兒子

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【共同社7月27日電】日本女子乒乓球退役選手福原愛的前夫江宏傑27日在東京的駐日外國記者協會召開記者會。對於福原從台灣帶回日本後就無法取得聯絡的兒子，江宏傑透露東京家庭法院已裁定孩子應交給己方，要求福原盡快採取相應行動。福原曾四次代表日本參加奧運會。江宏傑也曾參加里約熱內盧奧運會乒乓球比賽。 據江宏傑的代理律師介紹，兩人於2021年離婚，對女兒（2017年生）和兒子（2019年生）享有共同撫養權，孩子們此前在台灣生活。福原2022年7月利用暑假赴台，把兒子帶回日本，之後與江宏傑方面斷絕聯繫，提請東京家庭法院指定福原享有撫養權。 江宏傑對此提出交還兒子的訴求，法院於今年7月20日做出勒令將孩子交給江宏傑方面的裁定。據稱法院還下達了“保全命令”，江宏傑方面已於21日申請強制執行。 江宏傑表示：“希望快點跟兒子見面。希望可以尊重日本法院的裁判，希望可以和平地讓福原愛小姐交付兒子。” 福原的代理律師回應稱“日本國內的司法手續仍未確定，正等待進一步審理”，還表示“律師與江宏傑指定的律師取得聯繫。臨時交付必須考慮孩子的最大利益且慎重執行。江宏傑方面沒有提出任何為孩子著想的具體方案，突然舉行記者會令人驚訝。” 日本並不承認共同撫養權。（完）