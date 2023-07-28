話題：靜岡縣山區將以3000人足球賽挑戰吉尼斯紀錄

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【共同社7月28日電】在被譽為日本“足球王國”的靜岡縣，3000人以上參加的足球比賽11月將在中部山區的川根本町舉辦。當地居民等正推進籌備，力爭打破由南美國家智利創造的2357人參賽的吉尼斯世界紀錄。項目負責人強調：“希望擴展人與人的聯繫，通過足球振興當地。” 提出計劃的是足球娛樂集團“球舞”的成員等。他們憑藉在世界盃等活動中表演“花式足球”，在國內外受到好評。 球舞負責人Marco.幾年前聽說了人口驟減和活動參與人數下降。他想到“當地的人們給了我很多活力，不能讓所愛的村鎮消失”，認為足球是只要有一隻球就能大家一起玩並加深友誼的最簡單的運動，因而開始策劃活動。 7月5～6日舉行了一場測試賽，約350人參加了在川根本町的舊中川根第一小學舉辦的24小時連續賽事，比分為113比113，雙方踢平。 11月下旬將挑戰吉尼斯紀錄，在與測試賽相同的地方實施連續3天的比賽。該比賽將基於吉尼斯的官方規則，上場10分鐘以上且至少觸球一次即可視為參賽。8月以後在項目官網開始接受報名，部分運營資金計劃眾籌。（完）