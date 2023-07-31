大阪世博會運營方擬呼籲經濟界購票700萬張

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【共同社7月31日電】近日採訪相關人士獲悉，運營2025年大阪・關西世博會的日本國際博覽會協會設想銷售總計2300萬張門票，計劃呼籲經濟界購買其中的約700萬張預售票，佔總數的三成左右。 由於世博會運營費大部分來自門票收入，該協會為穩定運營，希望儘早在收入方面有所保障，防止出現虧損。世博會期間力爭吸引約2820萬人到場，但也有看法對能否實現持懷疑態度。 據相關人士透露，當地的關西經濟聯合會（關經聯）預計購買約300萬張。關經聯已出示方針，將向會長、副會長所在的關西地區17家主要企業發出呼籲，希望每家購買15萬至20萬張。 關經聯會長松本正義擔任董事長的住友電氣工業或將購買約25萬張。開幕前預售的門票價格為成人票6000日元一張。若一家公司購買20萬張，則其支出約為12億日元（約合人民幣6090萬元）。 此前，擔任博覽會協會會長的經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和在大阪市召開記者會時，表達了將呼籲會員企業等購買預售票的想法。（完）