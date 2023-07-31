日本6月國內住宿人數超疫情前水平

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【共同社7月31日電】日本觀光廳31日公佈的6月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，入住國內賓館和旅館的日本人與外國人累計達4626萬人次，較2019年同期增長1.0%。從新冠疫情影響開始顯現的2020年2月起，低於2019年同期的狀態持續了3年零4個月，至此終於轉增。與2022年同期相比，增長36.5%。住宿費等享受優惠的“全國旅行支援”和訪日遊客迅速恢復形成利好。 不過，部分地區再次出現交通堵塞等被稱為“觀光公害”的狀況，亟需採取對策。 6月的日本人住宿者為3683萬人次，較2019年同期增長1.7%，較2022年同期增長10.6%。外國人為943萬人次，達到2019年同期的98.4%，是2022年同期的15.6倍。 賓館和旅館等的6月客房入住率為54.2%，較2019年同期下滑6.4個百分點，較2022年同期上升9.0個百分點。 全國旅行支援在東京和大阪等地區到今年6月底結束，因此突擊消費也推高了6月的數據。訪日遊客因日本4月撤銷邊境口岸對策而迅速恢復。今年6月的推算值為207.33萬人次，自2020年2月起首次突破200萬。 觀光廳還公佈了5月的第二次速報，累計達4926萬人次。除三重、山口兩縣外，其餘45個都道府縣均同比增長。增幅最大的東京達到82.8%（787萬人次），其後依次為大阪67.6%（412萬人次）、沖繩66.4%（214萬人次）、京都60.8%（284萬人次）、...