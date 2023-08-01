世博會運營方就外國展館建設提出折中方案

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【共同社8月1日電】關於2025年大阪・關西世博會的海外展館建設延遲的問題，運營方日本國際博覽會協會相關人士1日透露稱，該協會正在討論可縮短工期的建設方式折中方案。對於自己出錢建設展館的國家，將提出簡易的施工方法。此外還有方案提出協會建造預製板設施並出售。 參加世博會的逾150個國家和地區的展館分為各國自費建設的“A型”、租借協會所造設施的“B型”“C型”。56個國家計劃採用A型，但由於獨特的設計和建材價格上漲導致手續滯後。 協會7月對於計劃以A型建設展館的國家，提出代理工程下單的支援措施。還出現了這一方式，即採取A型和B型之間的形式，尤其針對工期明顯延遲的國家，通過各國承擔費用，由協會建造簡潔的設施。 大阪府知事吉村洋文7月31日就折中方案向記者團說明稱，可在內外裝潢上下功夫，因此“並非一定會導致檔次下降”。他稱“應該擔心的是若採用A型進行建設將來不及”，強調不要拘泥於方式，應該靈活判斷。（完）