聚焦：遊客恢復導致“觀光公害”再次出現

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【共同社8月1日電】日本6月國內住宿人數已恢復到新冠疫情前的水平，各地重現熱鬧景象，地方經濟有望重振。不過另一方面，人流擁擠導致交通堵塞等的“觀光公害”也再次顯現。如果給生活造成負面影響，就可能出現與當地居民的摩擦；若豐富的自然環境遭到破壞，也會導致景點失去魅力。如何兼顧居民生活與吸引遊客，各地已開始摸索各種辦法。 7月28日，神奈川縣鐮倉市酷暑難耐，江之島電鐵“鐮倉高中前站”附近的道口擠滿遊客，據稱這裡是籃球漫畫《灌籃高手》所描繪的“聖地”。該作品的電影在世界各地上映，在韓國和中國博得了絕佳人氣。 在韓語和漢語的交織中，一些人為拍攝電車而踏上車道，有的人則手持相機。汽車不得不按響喇叭、鑽過人群行駛。一名住在附近的女性表示“租來的車在馬路上停車導致嚴重擁堵，擅自闖入住宅用地也令人擔心”。 京都市伏見稻荷大社周圍亂扔垃圾、祇園地區和錦市場周邊的人流擁擠和汽車擁堵情況變得十分嚴重。該市的負責人警惕地表示：“居民中早早就出現了擔心秋天旅遊旺季的聲音。將加強遵守禮儀等的宣傳。” 今年4至6月訪日外國人消費額超過了1.2萬億日元（約合人民幣600億元），對人口不斷減少的日本經濟提供了支撐。不過觀光廳幹部煩惱地表示：“如果擁擠和不遵守禮儀的情況重新出現，很可能導致居民擔心以及遊客滿意度下降。” 沖繩縣可享受大自然的人氣景點西表島（竹富町）4月因造訪的遊客過多，為了避免發生影響生態系統和居民生活...