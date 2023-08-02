靜岡縣呼籲外國遊客勿輕率攀登富士山

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【共同社8月2日電】請不要在旅行途中“順道”登山！對於不做充分準備，穿著短袖短褲就打算攀登富士山的外國遊客，靜岡縣苦於應對。因為訂不到山間小屋，就在廁所裡過夜或在野外露宿等違反登山禮儀的問題頻發。縣政府採取對策，發佈了彙總注意事項的英語視頻等，但尚未找到“特效藥”。 “登山禮儀變得一塌糊塗。請大家真的不要不睡覺就連夜登頂。”在8合目經營山間小屋的男性嘆息道。 今年是富士山成為世界文化遺產10週年，又恰逢新冠病毒在《感染症法》上的定位下調至5類，遊客輕率登山和違反禮儀成為了大問題。尤其是想要在旅行途中順道登山的外國人令眾多相關人士頗感頭疼。 一名經營山間小屋的男性稱，7月曾有2個沒能預訂到床鋪的外國人假裝肚子痛，輪流“佔據”廁所。該男性憤怒地說：“大概是在取暖吧。住宿的客人沒法使用廁所，導致了問題。”此外，輕裝上山的外國人也較多。 針對這種情況，縣政府今年製作了向外國人介紹登山規則的YouTube視頻，採用動畫風格，因為“如果太複雜，就沒法讓沒有相關知識的人去看”（世界遺產課負責人語），還插入了救助遇險人員時的照片，營造緊張感。 該縣官網等處登載了介紹富士山登山規則和禮儀的小冊子，有英文、中文等6種語言版本。（完）