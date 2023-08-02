經產省決定創設“世博貿易保險”推進展館建設

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【共同社8月2日電】日本經濟產業省2日做出決定，為了支援2025年大阪･關西世博會的海外展館建設，將創設以國內建築企業為對象的“世博貿易保險”。如果下訂單的參展國方面未支付工程費用，就由該保險進行填補。在世博會建設手續停滯不前的形勢下，此舉旨在降低國內企業的風險，促其積極接單，從而加快建設。 經產省當天就舉辦世博會召開了內部會議，經產相西村康稔要求加強體制。世博貿易保險將通過日本政府全額出資的日本貿易保險（NEXI）提供。 本屆世博會約有50個國家和地區計劃自建展館，被期待成為設計精巧的“世博會之精華”。另一方面，受到材料價格和人力成本高漲等影響，與日本建築企業的簽約工作進展不暢。 若要自建展館，必須獲得大阪市的“臨時建築許可”，但截至7月底僅有韓國提交了相當於前一個階段的基本計劃書。 有鑑於此，運營世博會的日本國際博覽會協會已向參展國和地區提出了代下施工訂單、簡化設計等建議。此外，還要求日本政府對於世博會項目的建築工人不適用加班限制。（完）