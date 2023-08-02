各國Cosplayer拜訪愛知政府 知事扮成犬夜叉接待

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【共同社8月2日電】裝扮成漫畫與動漫角色的Cosplayer匯集一堂的“世界COSPLAY峰會2023”4日起將在日本名古屋市開幕，各國代表2日拜訪愛知縣政府，與裝扮成“犬夜叉”的知事大村秀章進行交流。受新冠疫情影響，截至去年峰會規模縮小等，今年將是時隔3年恢復正常舉辦。 各國Cosplayer還與名古屋市長河村隆之會面。河村裝扮成電影在中韓熱映的籃球漫畫《灌籃高手》主人公櫻木花道，一亮相就引發Cosplayer的歡呼。 當天造訪縣政府的是將參加5日“世界COSPLAY冠軍賽”的各國代表。屆時從預選賽晉級的2人一組團隊將身穿體現作品世界觀的服裝進行表演，去年法國隊2名女性奪得冠軍。 6日各國代表等將在名古屋市的鬧市區大須商店街舉行巡遊和拍攝活動等。 大村致辭時表示“希望大家各自回國後也能傳播日本的魅力”。關於自己的Cosplay，大村稱“今年也將盡力而為，不害怕網上的反響”，引起現場一片笑聲。（完）