札幌舉行申奧討論會 與會者發出反對聲音

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【共同社8月4日電】以札幌市力爭申辦2030年冬季奧運會和殘奧會一事為主題的公開討論會3日舉行，市長秋元克廣在演講中稱“這是向全世界宣傳札幌品牌的機會，將成為著眼於50年後、100年後思考如何使這一城市變得更加成熟的契機”。與會者中有人向講台喊道“反對奧運會”。 該討論會由北海道新聞社主辦，主題是“如果舉辦奧運會，札幌將發生怎樣變化”等，市長等5名發言人表達了意見。 自由式滑雪女子雪上技巧項目的前日本國家隊伊藤Miki強調，“對運動員來說能在自己國家舉辦非常幸運，會得到熱情聲援”，並期待基礎設施建設能夠推進。 與會者約160人，會場上有市民表達意見稱“如果有錢舉辦奧運會，希望能充實針對市民的服務”。 受圍繞東京奧運會的瀆職及圍標事件影響，該市去年12月暫停了積極提升氛圍的活動。為防止再次發生類似事件，設置了專家組成的研討委員會，在推進制定賽事運營調整方案的同時，7月下旬起還舉行了面向市民的說明會。（完）