羽生結弦婚訊傳出後收穫海內外大量祝福

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【共同社8月5日電】兩屆冬奧會男子花滑冠軍羽生結弦（28歲）傳出婚訊後，與其有淵源的地區的粉絲等相繼表達了祝福。影響不限於日本國內，海外媒體也爭相報道。 羽生的家鄉在宮城縣。該縣石卷市經營拉麵店的澀谷明彥（63歲）在東日本大地震時，門店被海嘯摧毀，後來易地重開。羽生曾為支援災後重建而到訪該店。澀谷獲悉羽生婚訊後表示：“他一直給予我們勇氣。今後也將繼續為他加油。” 羽生為人熟知的訓練地點是仙台市的“仙台滑冰場”。家住滑冰場附近的男性（46歲）表示：“這是個喜訊。希望他在私生活方面能與家人悠閒度過。” 在因名字相似而被粉絲奉為“聖地”的弓弦羽神社（神戶市東灘區），也傳來喜慶的聲音。來旅遊的中國女高中生（16歲）是羽生的粉絲，她高興地表示“祝願他與喜歡的人一起幸福生活”。 神社的宮司澤田政泰（69歲）稱，羽生在還是青年選手時首次到訪神社。他感慨地說：“看著他成長。要是他帶著對象來參拜的話，就太令人高興了。” 海外媒體的反響也很熱烈。在粉絲群體龐大的中國，多家媒體4日晚上發佈快訊。相關詞條立即登上微博熱搜。（完）