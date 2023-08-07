話題：Wavelight技術亮相北海道中長跑比賽

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【共同社8月7日電】7月在北海道各地舉行的5場中長跑比賽中，採用了新技術，即通過跑道上的發光裝置引導運動員步速的“Wavelight”（電子配速燈）。該技術對於運動員以穩定節奏奔跑有很大效果，獲得了運動員和相關人士的高度肯定。為了採用該技術，此次使用了眾籌方式。不同尋常的舉措吸引了關注。 在一圈400米的跑道上，400個LED燈以每隔1米的方式安裝。配合按階段設定的各種時間，綠色和紅色燈的燈光閃爍，觀眾也能看見，方便展現步速。 這是2018年在荷蘭開始使用的尖端技術，為刷新女子10000米跑世界紀錄等作出了貢獻。日本從去年起試用，但安裝1次需要花費近100萬日元（約合人民幣5萬元）的成本成為難題。 日本田徑聯合會也為了與粉絲們聯手打造賽事，決定眾籌資金。據日本田聯介紹，開始後僅8天就籌集到了目標的300萬日元，最終金額超過了500萬日元。 在比賽中，此前是每跑1圈報時，此次運動員們實際感受了新技術的效果。日本女子5000米跑紀錄保持者廣中璃梨佳表示：“不僅是每圈，而且即使是200米也能立即知道配速快慢。”參加東京奧運會女子10000米跑的安藤友香稱“感覺像有人伴跑一樣”，表示跑起來很輕鬆。 據日本田聯介紹，在5場比賽中，自身紀錄和本賽季最好成績的更新率約為18%。面向明年的巴黎奧運會等，該技術似乎有助於提升水平。（完）