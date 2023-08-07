京都位列《漫旅》全球最佳旅遊城市榜第三名

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【共同社華盛頓8月7日電】美國具影響力的旅遊雜誌《漫旅Travel+Leisure》通過讀者問卷，評選出了2023年全球最佳旅遊城市排行榜（前25名）。日本有京都（第三）、東京（第七）和大阪（第25）3座城市入選。按國家來看，墨西哥有5個城市上榜，數量最多。日本為第二多。 該雜誌被視為旅遊經驗豐富、在當地重視體驗和交流的讀者較多。獲得高評價或進一步推動從新冠疫情中迅速恢復的赴日游。 關於京都的魅力，指出“在狹窄而誘人的小巷裡隱藏著很多好店”。有讀者稱“擁有與歐美文化迥異、頗具歷史感的名勝和文化遺產。” 關於東京，稱之為“充滿活力的首都”。以親日的美國人氣歌手辛迪・勞帕為例，肯定稱“吸引遊客一訪再訪”。 關於大阪，肯定其交通便捷，還強調了大阪人熱情好客，稱“會受到人們熱烈歡迎”。 墨西哥瓦哈卡排在榜首，第二名是印度烏代布爾。似乎呈現出歷史風情的街區和景觀受到青睞的趨勢。近16.5萬人回答了問卷，就城市名勝、文化、美食和親近感等評分，決出排名。 據日本國家旅遊局估算，2023年上半年（1至6月）累計訪日外國人數4年來首次超過1000萬人。（完）