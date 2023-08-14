鹿兒島神社的馬上杯經考證出自元代景德鎮窯

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【共同社8月14日電】日本鹿兒島縣南九州市的飯倉神社收藏有文物“馬上杯”（又稱高足杯）兩件，經該市文化財課主任主查新地浩一郎（49歲）和該縣考古學會副會長上田耕（64歲）兩人調查發現，為中國元代名窯景德鎮窯燒製的青白瓷。側面綴有在中國也很罕見的珠串裝飾，專家指出這是考查當時鹿兒島與海外交流的珍貴史料。 據該市稱，馬上杯的高度均為約10厘米、杯口直徑約9厘米。通過高超工藝製成，採用鏤空花紋裝飾並有類似鹿的動物造型。 兩人歷時約3年半，委託多名專家進行鑑定。結果根據小珠子形狀部分是用與瓷器相同材料製成這一裝飾特點等，判斷其出自景德鎮窯。 飯倉神社據稱至少自鐮倉時代延續至今，但馬上杯的詳細來歷並不清楚。 專攻古陶瓷的佐賀縣立九州陶瓷文化館名譽顧問大橋康二（74歲）稱，同樣裝飾的景德鎮窯陶瓷器在海外被發現的數量很少，肯定稱“是頗費功夫的特殊裝飾，非常有價值”。 馬上杯在南九州市的歷史文化資料館“知覽博物館”常設展出。（完）