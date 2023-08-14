話題：波斯音樂和日本雅樂將連袂演出追溯絲路歷史

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【共同社8月14日電】日本和伊朗的古典音樂聯袂演出。波斯古典樂器演奏家5月底訪日，與日本的雅樂樂師進行了交流。兩國音樂家計劃舉辦一場演奏會，追溯通過連接東西方文明的絲綢之路傳播文化的歷史。他們將以伊朗貿易城市大不裡士為首站，今秋起展開全世界各城市的巡演。 在香川縣多度津町的海岸寺大師堂，一片異國氛圍中響起了令人懷念的神秘曲調。 形似琵琶的烏德琴、用弓演奏的卡曼賈琴、3組複弦的塔爾琴。3位伊朗弦樂器演奏者與雅樂的笙和豎笛“篳篥”一起，演奏出細膩的音色。他們十分合拍，目光相匯，時而以波斯音樂為主雅樂為輔，時而反之。排練期間一直認真交流。 來自多度津町的音樂家土取利行（72歲）策劃了此次演奏會。該活動是已故的國際建築家磯崎新企劃的展覽會《絲綢之路“間”展》的一環，土取擔任音樂總監。去年秋季為展覽會事前調查而訪問伊朗時，他結識了烏德琴演奏者Aliakber Dadashzadeh（43歲），兩人意趣相投。於是，土取邀請後者來到自己老家綵排。 練習的場地選擇了與“空海”大師母親頗有淵源的海岸寺。這是因為他們認為，赴唐朝學習的空海在西安肯定聽過西方傳來的波斯音樂。在逗留約一週時間的最後一天，為讓人們想起那段悠久的歷史，邀請居民來寺中聆聽了演奏會。 《“間”展》由埼玉縣立近代美術館館長建畠晢擔任執行委員長，採用以建築家為中心融入戲劇元素的空間展示方式。除伊朗外，演奏會還將在格魯吉亞和西安等巡演，...