獨家：烏克蘭計劃參加巴黎奧運會

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【共同社基輔8月15日電】14日獲悉，遭到俄羅斯進攻的烏克蘭計劃參加明年的巴黎奧運會。該國奧委會主席古特賽特（Goutzeit、青年和體育部長）接受共同社專訪時表示，“我們必須參加奧運會”。對於來自俄羅斯和白俄羅斯的運動員以個人中立選手（AIN）的身份參賽，表示容許。 烏方以前曾暗示，若俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，有可能進行抵制。如今距離巴黎奧運會開幕僅剩一年，烏方實際上改變了立場。 古特賽特10日在採訪中強調意義稱：“在開幕式上舉起烏克蘭國旗、運動員作為本國代表參賽，可以彰顯烏克蘭在世界上的存在感。” 國際奧委會（IOC）今年1月宣佈，以戰爭未平息的情況下作為中立立場等為條件，擬允許俄羅斯和白俄羅斯選手回歸國際賽事。對此，烏克蘭奧委會反對稱“無論以何種立場都應將其排除在國際賽事之外”，暗示或不參加巴黎奧運會。 截至距離奧運開幕僅剩一年的7月26日，IOC向各國發出了參賽邀請函，但不包括俄羅斯和白俄羅斯。據古特賽特稱，因此烏克蘭奧委會正式決定參加奧運預選賽。（完）