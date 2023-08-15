話題：美津濃推出適合運動後飲用的無酒精啤酒

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【共同社8月15日電】日本體育用品巨頭美津濃與南信州啤酒公司（長野縣駒根市）合作，開發出一款適合運動後飲用的無酒精啤酒“PUHAAH”。目的是面向成人提供“爽快的一杯”，來提升人們的鍛鍊意願。這是美津濃首次涉足飲料行業。 負責該項目的是美津濃全球研究開發部的近藤由佳（47歲）。她2020年參與公司新項目，開始構思飲料為主題的產品。通過調查發現很多人“在運動後想喝啤酒”，但酒精會引發脫水症狀等對身體有負面影響，因此近藤著眼於無酒精飲料。 近藤表示：“我們重視味覺體驗，希望能讓消費者把（無酒精）啤酒作為對自己的獎勵而堅持運動。”她決定與贊成該策劃的南信州啤酒公司攜手合作，自2021年1月起進行共同研發。 南信州啤酒方面製成樣品，讓美津濃員工在鍛鍊後試飲，不斷改良推進開發。據悉，在2023年4月長野市舉行的“長野馬拉松”中，有運動員抵達終點後喝著PUHAAH笑著說“為了這一口而努力跑完”，這讓近藤感到努力有了回報。 PUHAAH可在官網等購買。330毫升裝6瓶一組，官網售價為3240日元（約合人民幣162元）。（完）