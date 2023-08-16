7月訪日外國人超232萬 中國團隊游將加速遊客增長

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【共同社8月16日電】日本國家旅遊局16日公佈的估算數據顯示，7月的訪日外國人為232.06萬人，環比增長11.9%。繼上月之後再次突破200萬人，創新冠疫情後新高。除中國大陸以外的遊客總數與2019年7月相比增加3.4%，首次超過疫情前。 中國政府8月10日恢復了暫停約3年半的赴日團隊游。預示訪日遊客整體恢復的拼圖已集齊，人數今後將進一步增加。對地區經濟的波及效應受到期待的同時，擁擠、住宿費上漲和相關行業人手不足等問題也亟需應對。 韓國等東亞地區保持良好勢頭，而且美國和加拿大也遠超2019年7月數據，推升了整體。 包括中國大陸在內的7月總數較2019年同期減少22.4%，卻是上年同期的16.1倍。從主要國家及地區來看，最多的韓國為62.68萬人（較2019年7月增加11.6%），其後依次為台灣42.23萬人（減少8.0%）、中國大陸31.33萬人（減少70.2%）、香港21.64萬人（減少0.2%）。 排在第五的美國為19.88萬人（增加26.7%），位列第九的加拿大為3.88萬人（增加32.5%）。 去年10月日本政府大幅放寬邊境口岸防疫措施後，遊客整體順利恢復，但團隊游持續受限的中國大陸在今年1月的訪日人數為約3.1萬人，在國家及地區中排名低於澳大利亞和越南，位列第八。雖然之後仍然低迷，但個人游逐漸升溫。（完）