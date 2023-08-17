話題：日本地方政府將信用卡消費數據用於旅遊行政

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【共同社8月17日電】日本正有越來越多的地方政府將信用卡消費數據用於旅遊行政工作。這是由於，刷卡記錄包含什麼人在什麼地方買了什麼東西等大量數據，遊客的需求被“可視化”，能基於數據吸引遊客來訪。 巨頭三井住友信用卡公司自2018年起推出了協助地方政府旅遊行政的服務“Custella”。不少地方政府面臨“不知道宣傳推介等是否吸引到遊客來訪”等煩惱，據悉已接到熊本縣、大分縣等累計逾50宗訂單。 公司對自身等獲得的卡片信息進行無法識別到特定個人的加工，然後分析消費行為模式。可根據用戶的性別、年齡、家庭構成、年收入、刷卡地等掌握地區的優勢和劣勢。根據發卡國家也能一定程度掌握訪日外國人的消費行為模式。 大分縣的事例是，60至79歲人群從新冠疫情趨於平息的2022年前後開始紛紛到訪高爾夫球場，該縣基於這一分析積極向老年人宣傳“來大分享受高爾夫”，據稱此舉令高爾夫球場的消費額增加。 公司負責人表示：“近期很多地方政府為了能驗證效果，都希望基於數據出台政策措施，諮詢量也有所增加。”（完）