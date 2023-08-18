專訪：日航社長有意擴充地方航線將訪日遊客送往各地

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【共同社8月18日電】日本航空公司社長赤坂祐二（61歲）近日接受共同社採訪，表示有意擴充國內地方航線。他稱考慮開通連接交通不便的離島等地方機場的航班，“希望打造能把訪日外國遊客吸引到各個角落的基礎設施”。 日航將主動創造需求，比如打造在北海道可體驗大自然和不同文化的旅遊商品，或支援鹿兒島縣奄美大島的環保。通過增加與地方保持關係的“相關人口”（赤坂語），到2025年度把國內休閒等目的的旅客數較2019年度提高一成。 子公司“北海道Air System”最快2023年冬季開通札幌丘珠至根室中標津航線。赤坂考慮到連接地方的這類航線，介紹稱“將鋪開細緻的網絡”，“通過各種人造訪，可以提升地方活力”。 航空業和旅遊業錄用很多人員應對增多的訪日外國人，但這一需求因新冠疫情一下子消失了。如今終於迎來恢復，赤坂稱“（變化的）風險誰來承擔？希望中央和地方政府作為政策進行思考”，他指出有必要由官民對接納態勢進行討論。 赤坂稱“一起推進旨在提高（機場）生產效率的技術開發和自動化很有意義”，認為航空業內的合作將變得重要。（完）