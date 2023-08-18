話題：日本學者擬觀測發給牽牛星的信號有無回應

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【共同社8月18日電】1983年夏季，人們從地球向牽牛星（天鷹座Altair）發送了訊息。如果有智慧生命，或許會給出回應！日本天文學家計劃在40年之後的本月22日，觀測是否有來自牽牛星方向的應答。 發送訊息是《週刊少年JUMP》（集英社）的企劃。在農曆七夕的1983年8月15日，曾任國立天文台教授的森本雅樹（已故）等人使用美國斯坦福大學的天線，利用電波發送了訊息。在電波中，加入了展示地球生命歷史的古生物和人類、以及顯示太陽系和DNA結構的圖畫等共13種圖像信息。 與森本有過交流的兵庫縣立大學專任講師鳴澤真也將進行觀測。他是“搜尋地外文明計劃”（SETI）研究領域的第一人。本月22日晚，他將使用日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）臼田宇宙空間觀測所（長野縣佐久市）的天線，實施約一個小時的觀測。 牽牛星距離太陽系約17光年，可以認為訊息在2000年前後抵達。從那時算起過了20年左右，鳴澤計劃在發出40年節點的今年夏天實施觀測。據悉，今後也將獲得其他大學的協助並持續觀測。 牽牛星的表面溫度達到7000度以上，比太陽還高，且尚未發現周圍有行星，因此存在智慧生命的可能性極低。鳴澤表示：“這是一個不做就不知道的挑戰。如果我們想一想其他星球上也存在智慧生命的可能性，或許會成為思考地球生命存在方式的契機。”（完）