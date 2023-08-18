日企在上海亞寵展宣傳寵物商品

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【共同社上海8月18日電】亞洲最大規模的寵物產業展覽會“亞洲寵物展”正在中國上海市舉行。中國寵物產業在經濟增長背景下急劇擴大，也有預測稱2025年規模將突破8000億元。日本企業也參展，宣傳了貓狗用牙刷等以精細為賣點的商品。 此次展覽16日開幕，將持續到20日。參展商超過2000家。在日本貿易振興機構（JETRO）設置的展位，20家日企亮相。瑪魯哈日魯展出注重保健的貓糧。其他企業也展示了穩定高齡寵物軀幹的含礦石項圈等。 據新華社報道，中國寵物產業規模2022年比上年增加25.2%，達4936億元。市場調查顯示，預計2025年達8144億元。由於收入水平提高，養寵物的人越來越多，但飼養率比歐美低，市場有望擴大。 盛勢達技研展示了設置於寵物廁所附近的除菌脫臭機“QAIS-air-”。海外市場營銷組長德田幸司指出，中國飼養主中講究衛生的年輕人很多，有除臭需求。德田熱情地表示：“希望借寵物熱潮提高業務知名度。”（完）