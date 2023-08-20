話題：巴士和鐵路公司摸索應對帶寵物旅遊需求

Newsfrom Japan

【共同社8月20日電】許多人因為新冠疫情下居家時間增加而開始飼養寵物，可攜帶寵物入住的酒店或旅館也不再少見。然而成為瓶頸的是交通移動手段。為了增加自駕以外的選項，日本的一些巴士和鐵路公司已經行動起來。 提供觀光巴士服務的B・I・G（東京）在疫情打擊下推出了可攜帶寵物狗搭乘專用巴士的新服務。為了讓大型犬也能上車，擴大了座位間距。與住友不動產攜手，正在限期測試在東京的酒店與機場、車站等之間的接送服務。B・I・G社長萩原正規滿懷信心地表示：“希望提高認知度，帶火寵物旅遊。” 鐵路方面，JR東日本、西武控股和寵物相關創新企業“PETOKOTO”攜手，去年在新幹線進行了攜帶寵物的實證試驗。在上野至輕井澤區段，把寵物從籠子裡放出來，檢驗車廂內過敏和氣味的影響，對衛生對策和收益性等進行分析並探討業務可行性。 PETOKOTO實施的問卷調查結果顯示，帶寵物狗旅行時的交通手段有84%是汽車。詢問規劃旅行時的課題（可多選），有28%的人舉出“擔心移動”。社長大久保泰介表示：“為了應對把寵物當作家人的新價值觀，在顧及不擅長接觸動物的人的同時，有必要提供更多選項。”（完）