日觀光廳預計下年度出境稅收入將逼近疫情前水準

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【共同社8月23日電】22日獲悉，日本觀光廳在2024年度預算申請中預計，向訪日旅客和前往海外的日本人等出境旅客徵收的每人1000日元（約合人民幣50元）國際觀光旅客稅（出境稅）稅收將達420億日元，逼近2019年度峰值水平。2023年度設想為197億日元，2024年度預計值達到2倍以上。 2019年訪日旅客為3188萬人次，日本出境旅客為2008萬人次，均創1964年開始統計以來新高。以決算為準的2019年度稅收達到444億日元。 2023年訪日旅客預計全年將超過2200萬人次。中國政府本月10日恢復赴日團隊游。日本觀光廳認為單月訪日旅客數最快年內就可能恢復2019年水平。 另一方面，今年1～7月出境的日本人為451萬人次，僅為2019年同期的4成左右。到2024年度能多大程度恢復將是焦點。 日本從2019年1月開始徵收出境稅，目的是為觀光立國完善環境，用作包括其他部門在內的相關業務費。稅收在2020、2021年度為10億日元以上，2022年度為126億日元。 觀光廳在出境稅以外，也利用一般財源開展業務。2024年度將重點應對伴隨訪日旅客增加產生的“觀光公害”。作為相關產業，也將繼續支援因新冠疫情下員工離職而陷入嚴重人手不足的企業等。（完）