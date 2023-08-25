水陸兩棲氣墊船在大分港亮相 計劃明年投入航運

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【共同社8月25日電】新造的水陸兩棲氣墊船25日在日本大分市的大分港亮相。該船計劃2024年在連接大分機場與大分市的航線上投入使用。大分縣政府為了恢復這條日本國內唯一的氣墊船定期航線，此前向英國企業下單建造。 氣墊船6月在英國工廠完工，通過貨船運送，於本月24日抵達大分港。九州運輸局大分運輸支局的負責人25日早晨實施對安全性的“船舶檢查”，確認了結構和設備等並無問題。 該氣墊船全長約26米、寬約13米。在海上通過螺旋槳噴射空氣，使船體上浮起來航行。額定載客人數為80人，最高時速為45海里（約83公里）。 過去也曾有連接大分機場和大分市的氣墊船客運航線，但因業績惡化在2009年停運。鑑於機場旅客增加，該縣決定恢復航線。運行時間為單程30分鐘左右，與目前接駁巴士的約1小時相比有望大幅縮短。 該船名為“Baien”，取自江戶時代大分的哲學家三浦梅園。最快9月將在航線上試航。（完）