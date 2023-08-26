忍者亮相聖保羅與三重縣結好紀念活動

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【共同社聖保羅8月26日電】與巴西聖保羅州結為姐妹關係的日本三重縣的知事一見勝之等人日前為紀念結好50週年造訪了該州，在各地舉行以與該縣關係頗深的忍者為主題的活動，吸引了觀眾。 19至22日在日本政府的文化宣傳點“Japan House”及聖保羅大學等地舉行了獲得活在現代“最後忍者”稱號的甲賀流忍術繼承者川上仁一（74歲）忍術表演，以及以伊賀市為基地的“伊賀忍者特殊軍團阿修羅”表演秀，此外由三重大學的兩位教授山田雄司和吉丸雄哉進行演講。 22日阿修羅成員陪同一見知事和聖保羅州副州長哈姆斯的會面，還出現表演場面。 約50人觀賞了聖保羅大學的活動。學生阿曼達・佩雷拉（音譯，22歲）說：“由於喜歡動畫片《火影忍者》仔細觀看，而此前不知道現在也有忍者。固有觀念被顛覆。”納湯・馬格諾（音譯，24歲）表示：“為了向地區忍者文化注入活力，縣方參與其中很有意思。” 據悉山田、吉丸兩位教授和川上等人在20多個國家介紹了忍者文化，而在南美尚屬首次。山田表示：“被問及（忍術）如何運用於醫療等問題，很多人從關心現代問題對忍者感興趣，令人震驚。”（完）