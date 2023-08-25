美國酒企欲借“調味清酒”拓展市場

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【共同社華盛頓8月25日電】美國開展日式清酒業務的釀酒公司正在推廣被稱為“調味清酒”的商品，它是在清酒中加入果汁等調製而成，因爽口好喝，當地企業希望“以此為突破口，使人們對清酒感興趣”。 雖然美國的清酒和進口日本酒的市場逐漸擴大，但據日本國稅廳估算，2020年市場規模只有4.02億美元，在各類酒中佔比僅0.2%。為拓展市場，當地酒企希望通過別出心裁的商品吸引啤酒和葡萄酒愛好者。 Ben's American SAKE（北卡羅來納州）用香橙和桔子汁調味的約355毫升罐裝清酒“Yu-Tang”銷售勢頭頗佳。柑橘的清爽口感和香味是其特色，據釀造負責人介紹：“2019年作為夏季限定商品推出時大受好評，因此變成全年銷售，打造成了公司的暢銷商品。”酒精度控制在6.5%，網上售價為6美元。 弗吉尼亞州的North American Sake Brewery的約355毫升罐裝調味清酒售價為6.99美元，其中加入了香橙、薄荷和檸檬。商品名稱“SAIKO”來自於日語的“最高”（意為最棒）。 夏威夷州Islander Sake推出的添加百香果汁的純米吟釀酒“Liliko'i”大受歡迎。該酒香味醇厚，375毫升瓶裝售價為19.50美元。副社長弘瀨隆司表示：“我們使用的是夏威夷當地百香果榨出的果汁。”（完）