話題：可兒市不同國籍居民通過編演話劇加深交流

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【共同社8月28日電】在外國人佔比超過8%的日本岐阜縣可兒市，一群擁有多種語言和文化背景的“多國籍市民”堅持開展共同編演話劇的活動。他們將參與者的實際體驗融入劇本之中，展現給當地民眾。主辦方期待以此為契機加深相互理解與交流。 “為什麼不好好倒垃圾？”“你為什麼那麼生氣？”圍繞倒垃圾的規則，日本人和外國人起了爭執。這是8月20日和26日在市內上演的話劇中的一幕。今年的主題是“Border”，意為界線、國境。演員是11名居住在該市及周邊地區的人，使用的語言各種各樣，舞台的背景字幕也用了各國文字。 主辦方是可兒市文化創造中心ala。可兒市有工業園區，大量外國人在此工作。約10.04萬市民中約有8600名外國人，佔人口的8.6%，遠超全國平均水平2.2%（2020年）。 不過，據稱不少外國人過著公司和家兩點一線的生活，與日本人很少接觸。日本人也很難了解其背景和生活，從2008年開始的上述活動就是為了通過話劇加深相互理解。迄今為止有來自美國、中國、印尼、泰國、伊拉克、秘魯等國家的人參加。 作品採用“紀實話劇”手法，通過對參演者進行採訪，以本人的講述為主進行表演。此次的“Border”中有一幕表現了外國人社區中，日語流利者和困難者之間產生的差距。 劇中巴西籍的一名72歲參演者介紹說，為了報答生病時曾幫助自己的朋友和地方政府，開始撿拾垃圾。人們向其問好，參演者感到很高興，也向他們回禮。介紹稱“這...