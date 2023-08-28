話題：福岡擺攤條例施行10年 街邊小吃店成旅遊特色

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【共同社8月28日電】到今年9月1日，日本國內首部規定擺攤經營規則等的《福岡市屋台基本條例》施行將滿10年。強化管制一度加速了衰退，但克服店主年事已高和新冠疫情影響，街邊擺攤開始重新煥發生機。 8月22日晚，來自韓國釜山的大學生朴慧彬（18歲）光顧了福岡市中洲的街邊小吃店“博多屋台 中洲十番”，滿意地表示“我來是想感受日本的夏天，拉麵也很好吃”。 店主田中博臣（50歲）透露，客人近4成都是外國人，也因為赴日團隊游恢復，最近多了很多中國客人。他擦著汗說：“很多客人在開門前就一直等著。” 美國《紐約時報》1月12日的旅遊版選出“2023年最值得去的52個地方”，全球各地中排名第19位的正是福岡市。對其的評價是，晚上有各種街邊攤，可以嚐到烤雞肉串和熬點等各色小吃。 戰後歸國的日本人曾靠擺攤營生，但由於駐日盟軍總司令部（GHQ）擔心衛生狀況，遵照其的意向而被禁止。不過，福岡設立了擺攤營生者的行會，為繼續擺攤開展運動，通過與中央政府等交涉而獲准經營。 在最繁盛的1965年前後，福岡市內有超過400家街邊小吃店。由於佔道經營和污水橫流等成為問題，福岡縣警方1995年規定店主“原則上僅限一代人”，市政府也追隨這一方針，街邊擺攤因此減少。 之後，市政府基於街邊小吃店也是重要旅遊資源的觀點，摸索共存的道路。2013年9月施行的屋台基本條例明確了經營規則，諸如明碼標價、遵守道路使用時間等。2016年起...