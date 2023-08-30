傑尼斯前社長喜多川被認定存在性侵問題

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【共同社8月30日電】圍繞傑尼斯事務所創始人、前社長Johnny喜多川（2019年卒）性侵問題，外部專家組成的“防止再發特別小組”29日宣佈，認定存在喜多川對多名“傑尼斯Jr.”藝人長期反復實施性侵的事實。為防止家族經營的弊端，該小組建議喜多川外甥女藤島Julie景子社長辭職。 該小組當天向事務所提交調查報告。在東京舉行記者會的小組主席林真琴（前檢察總長）表示：“希望（事務所）首先將所有建議全部實施。不道歉或作出補償的話，今後很難重振。”傑尼斯事務所29日稱“將真誠接受建議和記者會內容”，併發表評論稱，今後會通過記者會“誠心誠意地說明舉措”。 該小組認定喜多川從上世紀70年代前半至2015年前後，在事務所反復對“傑尼斯Jr.”男性藝人實施性侵。據稱得到多份證詞顯示受害人至少有數百名。有關可信度，小組成員之一的精神科醫生飛鳥井望介紹稱：“一定程度上詳細詢問了當時的情況，認為具有真實性。” “傑尼斯Jr.”藝人多為力爭發行CD出道的未成年人。調查報告顯示，性侵的根本原因是喜多川的性癖異常，在“單方面的強弱權力不對等關係”下對未成年人實施。報告還提到事務所的體制，稱喜多川的姐姐、曾擔任事務所名譽會長的藤島Mary泰子（2021年卒）知曉性侵事實卻“一直試圖徹底隱瞞”，並批評事務所對此“視而不見”，因不作為“導致受害擴大”。新聞媒體未能曝光該問題，事務所則極力掩蓋真相，從而造成了眾多受害者...